هيئة الرياضة تخاطب يوفنتوس الإيطالي لاعتزال فؤاد أنور
الرياض- الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 18:39 pm
تكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحفل اعتزال فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.
وذكر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بإقامة حفل اعتزال للاعب فؤاد أنور بملعب الجوهرة، وجارٍ التفاوض مع يوفنتوس الإيطالي وعدد من الفرق العالمية".
هذا وأعلنت الهيئة العامة للرياضة الأربعاء الماضي، عن تكفل تركي آل الشيخ بحفل اعتزال فهد الهريفي، لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق، والذي اختار أن يكون مهرجان اعتزاله أمام النادي الأهلي المصري.