واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم انطلاقته القوية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن اكتسح نظيره أحد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات ال