التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الشباب والفتح

الرياض - الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 20:04 pm

خيم التعادل الإيجابي 1-1، على مواجهة الشباب وضيفه الفتح، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الفتح أولاً عن طريق لاعبه جواو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 1+45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بنتيجة 1-0، وفي الشوط الثاني استطاع محمد سالم من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه الشباب عند الدقيقة 70، ليستمر التعادل الإيجابي قائماً بين الفريقين حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بتعادل الفريقين.



وبهذا التعادل، رفع الشباب رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر، كما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة الثانية عشر في المركز السادس.