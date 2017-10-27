آل الشيخ يدعو الشبابيين إلى عقد جمعية عمومية عاجلة

الرياض- الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 21:20 pm

أعلن طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، عقد جمعية عمومية طارئة للنادي العاصمي، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة الشبابية اليوم الجمعة بعد تعادل الفريق الأول أمام نظيره الفتح 1-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وذكر نادي الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة".



وتابع بيان بيان طلال آل الشيخ الرئيس المكلف:" انطلاقا من مصلحة كيان نادي الشباب العريق التي لا تعلوها مصلحة، أعلن عن عقد جمعية عمومية طارئة، كما أدعو جميع الشبابيين إلى الالتفاف حول ناديهم، ونبذ كل خلاف حتى يعود الكيان لمجده".