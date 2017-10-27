التعاون يواصل انطلاقته القوية بثلاثية في أُحد

بريدة - الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 22:09 pm

واصل فريق التعاون الأول لكرة القدم انطلاقته القوية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن اكتسح نظيره أحد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم التعاون في بداية المباراة وتحديداً عند الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه عبدالمجيد السواط، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف مقابل لاشيء، وفي الشوط الثاني، استطاع الحاج كامارا لاعب التعاون من إضافة الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 50، وبعد عشر دقائق قلص عمر محمد لاعب أحد النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريقه، ليأتي الرد سريعاً من صاحب الهدف الأول عبدالمجيد السواط بعد دقيقتين، واستمر تقدم التعاون حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بانتصار التعاون بنتيجة 3-1.



ورفع التعاون رصيده بهذا الانتصار إلى 11 نقطة في المركز السابع، فيما جمد رصيد أحد عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.