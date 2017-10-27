بتوجيه من آل الشيخ.. دخل مباراتي الاتحاد أمام الشباب والنصر للخليوي ومروان

الرياض - الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 23:00 pm

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بتخصيص دخل مواجهة الاتحاد والشباب والتي سوف تقام يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لأسرة الراحل محمد الخليوي -رحمه الله- لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق، كما وجه رئيس الهيئة بتخصيص دخل مواجهة النصر والاتحاد والتي ستقام يوم الخميس 23 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لسالم مروان حارس المنتخب السعودي والنصر سابقاً.





وذكر حساب هيئة الرياضة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بتخصيص دخل مباراة الاتحاد والشباب في جدة لأسرة اللاعب محمد الخليوي، وستتكفل الهيئة بتعويض الناديين عن الدخل".



وأضاف حساب الهيئة: "معالي رئيس مجلس الإدارة يوجه بتخصيص دخل مباراة النصر والاتحاد في الرياض للاعب سالم مروان، وستتكفل الهيئة بتعويض الناديين عن قيمة الدخل".