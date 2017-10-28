رئيس الهلال ينتقد “الآسيوي”.. ويحذر من أخطاء سيدني

الرياض ـ حمد الصويحلي | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

انتقد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، اهتمام مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ذهاب نهائي أبطال الدوري بين فريقه وأوراوا ريد دياموندز الياباني، المقرر في 18 نوفمبر المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأظهر رئيس الهلال انزعاجه الشديد من غياب مسؤولين كبار في الاتحاد الآسيوي عن مواجهة الذهاب في الرياض.. وقال في تصريحات لـ"برنامج كورة" التلفزيونــي أمس: "حتى هذه اللحظة تم إرسال 17 اسمًا، لا يوجد فيهم مسؤول مهم من الاتحاد الآسيوي، سوف يحضر لذهاب النهائي الآسيوي".

وأضاف: "أعلى مسؤول سيحضر الذهاب القاري هو رئيس لجنة المسابقات في الاتحــاد الآسيـــوي، والبقية كلهـــم موظفون وسكرتارية".

وتساءل رئيس الهلال: "كيف يشعر طاقم التحكيم أو المراقبـــون بأن هناك اهتمامًا في النهائي، طالما أن هذا مستوى حضور المسؤولين، بينما الإياب الذي سيقام في اليابان سيحضره الجميع وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي".

وأبدى الأمير نواف بن سعد ثقة كبيرة في قدرات فريقه، وقال: "على مستوى الفريق لا أشعر بالخوف من نهائي آسيا، وكل ما يقلقني هو عدم اختيار من هو كفء لإدارة هذه المباريات".

وحذر رئيس الهلال من تكرار أخطاء نهائي 2014 أمام سيدني الأسترالـي، وأوضــح قائلا: "كان هناك ظلم تحكيمي واضح في نهائي آسيا بين الهلال وسيدني.. والدليل أننا ما زلنا نتحدث عن هذا الظلم حتى اليوم".

ويذكر أن لقاء الذهاب في الرياض يوم 18 نوفمبر المقبل، في حين تقام مواجهة الإياب في اليابان في 25 من الشهر ذاته.

وتأهل الهلال للنهائي بعد تغلبه على بيروزي الإيراني 6ـ2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.

في حين بلــغ أوراوا ريد دياموندز الياباني النهائي، عقب فوزه على شنغهاي الصيني 2ـ1 في مجمـــوع مباراتي الذهــــاب والإياب.