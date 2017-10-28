الشعبية فرضت الطليان.. وفرحة أسرتي لا توصف

جدة ـ علي العمري | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

كشف لـ"الرياضية" فؤاد أنور القائد الأسطوري لفريق الشباب، أنه تلقى بشرى إقامة حفل اعتزال له أثناء زيارته أمس لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وقال لـ"الرياضية" أنور:" بالأمس كنت في زيارة لتركي آل الشيخ، الذي قدم لي البشرى بالتكفل بحفل اعتزالي، وقدم لي عدة خيارات لأندية مختلفة".

وأضاف: "اخترت يوفنتوس الإيطالي نظرًا لشعبيته الكبيرة".

وتابع أنور: "طلب آل الشيخ فورًا من المسؤولين التخاطب مع الفريق الإيطالي ومنحهم التاريخ والوقت المحدد، وتلقي الرد حول موافقتهم من عدمها خلال 24 ساعة".

وأوضح: "لا أستطيع الحديث أكثر حول التفاصيل حول مهرجان اعتزالي، ولكنّ هناك مؤتمرًا صحفيًّا سيكون في القريب العاجل سيكشف عن كل شيء".

ويواصل أنور حديثه: "الكلام يعجز عن شكر آل الشيخ، الذي لا يزال يواصل إنصاف النجوم الذين خدموا الكرة السعودية".

وأردف: "بالأمس تكفل آل الشيخ بحفل اعتزال فهد الهريفي لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، والآن يبادر من جديد بتكريمي الذي كنت أنتظره منذ فترة طويلة".

وكشف أنور أن فرحة تكفل آل الشيخ بإقامة حفل اعتزاله كانت كبيرة الأثر على زوجته وبناته.. وقال: "كانت فرحة زوجتي وبناتي لا توصف.. وهي لحظة لم يكن لها أن تأتي لولا تدخل تركي آل الشيخ".