اليوم.. ينطلق أخضر المبارزة آسيويا

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في سلاح "السيف"، ضمن البطولة الآسيوية تحت 23 عامًا "فردي وفرق"، التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة هانوي الفيتنامية.

وحصل اللاعب عادل المطيري على المركز 19 من أصل 64 لاعبًا مشاركًا في البطولة، وحل أحمد العمري في المركز 22، وسعد البقمي في المركز 23، فيما حل أحمد القديم في المركز 35.

فيما يواصل لاعبو الأخضر السعودي منافسات سلاح "المبارزة"، التي ستنطلق اليوم، وسيمثل المنتخب السعودي كل من أحمد آل حسين وفيصل عابد وحسن الأصمخ، وتستمر البطولة حتى الثاني من نوفمبر المقبل.