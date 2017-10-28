طائرة الأهلي تواجه تحدي الاتفاق

عرعر ـ أنور قمقوم | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

تجري اليوم السبت ثلاث مواجهات في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة الطائرة، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الاتفاق على صالة الهيئة العامة في الدمام، ويقود اللقاء تحكيميًّا محمد الحناكي "حكمًا أول"، ومتعب السعيد "حكمًا ثانيًا"، وعلي المدرهم "مسجلاً".

وبعد اللقاء مباشرة، وعلى الصالة نفسها، يلتقي الابتسام مع الوحدة في مباراة يقودها الحكم خالد الحديثي "حكمًا أول"، وسعد اليحيوي "حكمًا ثانيًا"، وأمين الطريفي "مسجلاً".

ويلتقي في المواجهة الثالثة على صالة نادي الأمل في القصيم، الموج مع الترجي عند الساعة الـ 3.30 عصرًا، ويقودها تحكيميًّا سامي أمين "حكمًا أول"، وهاني سنان "حكمًا ثانيًا"، وعبد الله الجلعود "مسجلاً".

وكانت الجولة الثانية انطلقت أمس الأول الخميس، وأسفرت عن فوز الهلال على النصر 0ـ3، والاتحاد على الهداية 0ـ3، والخليج على الخويلدية 2ـ3.