الجنادرية تحتضن سباق الفروسية الـ 22

الرياض ـ واس | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

يقيم نادي الفروسية اليوم السبت حفل سباقه الـ22 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل في الرياض لهذا العام، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية في مدينة الرياض، على كأسي أمانة منطقة الرياض ورئاسة الاستخبارات العامة.

وأشار عادل المزروع المدير العام للنادي، إلى أن الحفل يتكون من 10 أشواط، وخصص الشوط الخامس لكأس أمانة منطقة الرياض، ومسافته 1600 متر، فيما خصص الشوط السابع لكأس رئاسة الاستخبارات العامة، ومسافته 1600 متر.