الخليوي يتوج ببرونزية بولينج آسيا

مانيلا ـ حمد الشغرود | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

توج عبد الرحمن الخليوي لاعب المنتخب السعودي بالميدالية البرونزية، عقب تحقيقه المركز الثالث في مسابقة الترتيب العام، ضمن بطولة آسيا الـ ١٩ للبولينج، التي اختتمت منافساتها أمس الجمعة، في مانيلا العاصمة الفلبينية.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الميدالية البرونزية لمسابقة الفرق، عقب منافسة قوية مع منتخب سنغافورة.

من جهته، بين عبد الرحمن الخليوي أن حضور المنتخب السعودي في البطولة كان مميزًا، وتمكن خلالها من تحقيق ميداليتين برونزيتين في مسابقتي الفرق والترتيب العام.

وأوضح الخليوي أن المستوى العام في بطولة آسيا كان قويًّا، بوجود منتخبات آسيوية لها حضورها المميز على مستوى العالم.

وأشار الخليوي إلى الدور الكبير والمتابعة الكبيرة من بدر آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، وتوجيهاته ودعمه اللذين كان لهما الأثر الكبير في تحقيق هذا المنجز السعودي.