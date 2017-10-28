الأخضر يختتم معسكر الشارقة

الرس ـ فهد البطاح | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

يختتم المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين مساء اليوم السبت، المعسكر الإعدادي المقام في الشارقة الإماراتية أمام المنتخب الإماراتي؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية التاسعة للمنتخبات، المقرر إقامتها في جدة خلال الفترة من 10 حتى 17 نوفمبر المقبل، وبعدها المشاركة في البطولة الآسيوية، وكان المنتخب السعودي خسر أمام الإمارات 28 مقابل 25.

من جانبه، أوضح نايف جاسم إداري المنتخب، أن المنتخب السعودي يحتاج إلى التجانس خلال الفترة المقبلة، بلعب عدد من المباريات والمعسكرات، والاحتكاك مع عدة فرق، مؤكدًا أن المعسكر كان مفيدًا جدًّا، واتضحت من خلاله الإيجابيات والسلبيات التي سيتم تلافيها في المرحلة المقبلة.