محاضرة تعد منتخب الصالات

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات مساء أمس الجمعة، تدريباته اليومية في معسكره الحالي في مدينة الرياض، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا، التي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمّم آسيا في الصين 2018.

وأجرى الأخضر تدريباته تحت قيادة البلجيكي إيفينس هيرمانس المدير الفني، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في التدريبات الصباحية، التي أجريت في مقر إقامة البعثة، حيث استمع اللاعبون إلى محاضرة فنية عن طريق أجهزة العرض، فيما أدت المجموعة الأخرى تمارين لياقية وتقوية للعضلات في صالة الحديد.

وفي الفترة المسائية، حرص المدير الفني للمنتخب على تنويع التدريبات ما بين لياقية وتكتيكية باستخدام الكرة، فيما اختتمت الحصة بإجراء مناورة على كامل الصالة.