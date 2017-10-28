الروضة يواصل الانفراد بصدارة يد الأولى

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 28 October 2017 - 00:00 am

واصل فريق الروضة انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، برصيد سبع نقاط في جولته الرابعة، التي لعبت أربع مباريات منها أمس الجمعة، بعد أن استطاع الروضة الفوز على حراء بنتيجة "٢٥-٢٨"، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الشرائع في مكة المكرمة، ليبقى حراء في المركز الحادي عشر، والأخير من دون أي نقطة.

وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام، رفع الابتسام رصيده إلى أربع نقاط، تقدم بها للمركز السادس في سلم الترتيب العام لفرق الدوري، وذلك عقب تفوقه على نظيره النجمة بنتيجة "٢٩ـ٢٦"؛ ليتجمد رصيد النجمة عند أربع نقاط كذلك في المركز الخامس.

وفي الصالة نفسها، تمكن الهداية من التغلب على هجر بنتيجة "٢٦ـ٢٤"؛ ليصبح رصيد الهداية خمس نقاط، وضعته في المركز الثالث، بينما بقي هجر دون أي نقطة في المركز العاشر وما قبل الأخير.

وحقق الجيل الفوز على التهامي بنتيجة "٣٠ـ٢٨"، في المباراة التي جمعتهما على صالة هيئة الرياضة في الأحساء؛ ليرفع الجيل رصيده إلى 6 نقاط، وضعته وحيدًا في الوصافة، فيما تجمد رصيد التهامي عند نقطتين في المركز التاسع.