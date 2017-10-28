مارسيال يقود يونايتد للفوز على توتنهام

رويترز - الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 16:35 pm

سجل البديل أنطوني مارسيال هدفاً قرب النهاية قاد به مانشستر يونايتد للفوز 1-0 على ضيفه توتنهام هوتسبير لينفرد فريق المدرب جوزيه مورينيو بالمركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وتساوى الفريقان في رصيد النقاط قبل القمة في أولد ترافورد اليوم لكن بفضل هدف الفرنسي مارسيال قبل تسع دقائق من النهاية رفع يونايتد رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست بروميتش البيون في وقت لاحق اليوم.



وأحسن مارسيال، الذي حل بديلاً لماركوس راشفورد في الشوط الثاني، التعامل مع تمريرة بالرأس من روميلو لوكاكو ليهز شباك الحارس هوجو لوريس.



ويبقى توتنهام، الذي افتقد جهود هدافه هاري كين للإصابة، في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.