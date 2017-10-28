في مثل هذا اليوم.. خسر الهلال

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 17:34 pm

في مثل هذا اليوم 28 أكتوبر من العام الماضي 2016، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على يد نظيره الاتحادي بنتيجة 2-0، في آخر خسارة سجلت للفريق الأزرق في الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



وكانت تلك الخسارة التي لحقت بالأزرق من الفريق الغربي، هي أول مباراة تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الحالي، الذي خلف الأوروجوياني جوستافو ماتوساس مدرب الفريق السابق.



وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني الذي قاد الدفة الفنية للفريق العاصمي، لم يخسر الهلال سوى تلك المباراة ومباراة نصف نهائي كأس ولي العهد أمام النصر بنتيجة 2-0 أيضاً، حيث حقق الأزرق كأس الملك دون أي خسارة، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 دون أن يخسر.