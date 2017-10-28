مورينيو يرد على منتقديه بعد الفوز على توتنهام

مانشستر - رويترز | Saturday, 28 October 2017 - 16:27 pm

بعد أسبوعين من الانتقادات الموجهة لمانشستر يونايتد وخطط جوزيه مورينيو مدرب الفريق، يمكن تفهم إشارة المدرب البرتغالي بعد الفوز 1-0 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم السبت، عندما "وضع إصبعه على شفتيه" لإسكات منتقديه.



وتمت مهاجمة مورينيو بسبب أسلوبه الدفاعي خلال التعادل بدون أهداف مع ليفربول في أنفيلد قبل أسبوعين، ثم أثيرت المزيد من علامات الاستفهام بعد الهزيمة الصادمة من هدرسفيلد تاون الصاعد الحديث إلى دوري الأضواء.



وربما لم يتوقع مورينيو رد الفعل الغاضب من جماهير يونايتد، عندما أخرج ماركوس راشفورد في الدقيقة 70.



ولم تشكك صيحات الاستهجان في قدرات البديل أنطوني مارسيال، وإنما تعجب قطاع من الجمهور من قرار مورينيو بسحب راشفورد.



وكان راشفورد نشيطاً ومؤثراً، بينما كان زميله في الهجوم روميلو لوكاكو، الذي بدأ يواجه انتقادات من مشجعي يونايتد، أقل تأثيراً.



لكن قرارات مورينيو جنت ثمارها حيث سدد لوكاكو ضربة رأس في القائم وبعدها صنع هدف الفوز لمارسيال في الدقيقة 81.



وعن الإشارة التي وجهها نحو الكاميرا، قال مورينيو إنه لم يوجهها إلى مقاعد بدلاء توتنهام أو لنظيره ماوريسيو بوكيتينو وألمح إلى أنها موجهة لمنتقديه، وقال مورينيو: "بعض الأشخاص يتحدثون كثيراً أهدؤوا قليلاً، لا تتحدثوا كثيراً تحلوا بالهدوء ولا تتوتروا".



وربما أخفق يونايتد في أول اختبار صعب له هذا الموسم أمام ليفربول، لكنه أظهر تمتعه بالقوة المطلوبة في أول مواجهة بملعبه أمام أحد الستة الكبار في المسابقة.



وأضاف مورينيو" "أحب الأداء أكثر من النتيجة، إذا انتهى اللقاء بدون أهداف أو بالتعادل 1-1 كنت سأشعر بالمثل، لأن اللاعبين أعطوا كل شيء كما لو كانت أهم مباراة في مسيرتهم".



وتابع: "كنا ندرك أن هفوة دفاعية واحدة قد تكلفنا الخسارة، وهذا حدث للمنافس، وحاولنا جاهدين وحققنا الفوز عن جدارة واستحقاق"