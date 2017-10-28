مانشستر سيتي يواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي

رويترز | Saturday, 28 October 2017 - 16:46 pm

واصل مانشستر سيتي المتصدر انطلاقته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-2 اليوم السبت على وست بروميتش ألبيون، ليحافظ على تقدمه بخمس نقاط على أقرب منافسيه.



وتقدم ليروي ساني بهدف للستي بعد عشر دقائق من بداية المباراة، بتسديدة قوية ليواصل اللاعب الشاب تألقه هذا الموسم.



وتعادل وست بروميتش سريعا عن طريق جاي رودريجيز، لكن السيتي استعاد التقدم بواسطة فرناندينيو بتسديدة من خارج المنطقة وغيرت اتجاهها واصطدمت بالقائم ثم دخلت.



وسجل البديل رحيم سترلينج الهدف الثالث للسيتي، بعدما تابع من مدى قريب تمريرة عرضية من كايل ووكر قرب النهاية، فيما سجل مات فيليبس الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.



وبات رصيد السيتي 28 نقطة من عشر مباريات بفارق خمس نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، وسيلعب الستي في الجولة المقبلة مع أرسنال.