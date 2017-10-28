المفرج يزور ملعب إياب النهائي الآسيوي

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 20:50 pm

زار فهد المفرج مدير فريق الهلال الأول لكرة القدم، يرافقه فهد المديد منسق الفريق اليوم السبت، ملعب سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو، والذي سيحتضن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، الذي سيقام 25 نوفمبر المقبل، واطلع خلال الزيارة على الملعب ومرافقه وإمكانياته بعد التنسيق والترتيب مع اتحاد كرة القدم الياباني، فيما سيحدد خلال وجوده الملعب الذي ستقام عليه التدريبات قبل المباراة، إلى جانب مقر إقامة الفريق.



ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق الهلالي لليابان في وقت مبكر، حيث من المتوقع أن يغادر بعد الفراغ من مواجهة الذهاب في الرياض في 18 نوفمبر المقبل مباشرة؛ بهدف التعود والتأقلم على الأجواء في اليابان، والتي غالباً ما تكون ماطرة وباردة، وتختلف عن الأجواء الحالية هناك.