كارينيو يجهز بن العمري للهلال

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 00:45 am

يعمل الأوروجوياني كارينيو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، على تجهيز الجزائري جمال بن العمري مدافع الفريق الشبابي للمشاركة في لقاء الهلال الأربعاء المقبل، في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن قبل اعتذاره طلال آل الشيخ رئيس النادي العاصمي نظير غيابه طوال الفترة الماضية عن الفريق، كما سيخسر الأوروجوياني لاعبه محمد سالم الذي يغيب عن المواجهة بسبب تراكم البطاقات.





على ذات العصيد الميداني، أدى الفريق العاصمي اليوم حصته التدريبية الاعتيادية، بقيادة دانييل كارينيو المدير الفني، والذي قسم اللاعبين لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في لقاء الفتح، إذ أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية بإشراف غونزاليس مدرب اللياقة، فيما أخضع المجموعة الثانية لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية في منتصف الملعب، فيما اختتم الأوروجوياني المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.