الوداد والأهلي يتعادلان في ذهاب نهائي أفريقيا

الإسكندرية - الألمانية | Saturday, 28 October 2017 - 20:56 pm

فرض الوداد الرياضي المغربي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الأهلي المصري اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.



وتقدم مؤمن زكريا بهدف للأهلي في الدقيقة الثانية، وتعادل أشرف بنشرقي للوداد في الدقيقة 16.



ويلتقي الفريقان إياباً الأسبوع المقبل على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.



ويعد هذا هو النهائي العربي الثاني عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964، فيما تعتبر تلك المواجهة هي الثانية بين الأندية المصرية ونظيرتها المغربية في نهائي المسابقة، بعدما التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نهائي نسخة البطولة عام 2002، والتي حسمها الفريق المصري لصالحه.



وسبق للفريقين أن التقيا ست مرات في المسابقة، حيث فاز الأهلي في مباراتين وانتصر الوداد في لقاء وحيد، وفرض التعادل نفسه على ثلاثة لقاءات، وهو ما يعكس مدى الندية التي دائما ما تتسم بها مواجهاتهما.



وتعد هذه المواجهة الثالثة التي ستجرى بين الفريقين في النسخة الحالية للبطولة، بعدما سبق أن التقيا في مرحلة المجموعات، حيث تبادل كلا الفريقين الفوز بملعبه بهدفين نظيفين بالمجموعة الرابعة.