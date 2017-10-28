بدعم من آل الشيخ.. الفريدي إلى مانشستر يونايتد

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 October 2017 - 23:22 pm

يغادر غداً الأحد أحمد الفريدي لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي الأول إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، وذلك لإقامة معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد لمدة عشرة أيام، بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية.



يشار إلى أن تجهيز الفريدي أتى بتوصية من الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني للمنتخب السعودي، ودعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



ويعتبر وجود الفريدي في يونايتد جزءًا من اتفاقية النادي الكبير مع الرياضة السعودية، التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأسبوع الماضي.