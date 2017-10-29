الفيصلي يناور قبل أحد

المجمعة ـ محمد السناني | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

رفع فريق الفيصلي الأول لكرة القدم درجة تحضيراته للقاء أحد السبت المقبل، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بتدريبات مكثفة مساء أمس على ملعب النادي تحت إشراف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق.

وتركز الحصة التدريبيــــة على الجوانب البدنية بإشراف يوروزفيتش فلادان مدرب اللياقة، الذي نوع التمارين بهدف زيادة المعدل اللياقي للاعبين، قبل أن يقسم رازوفيتش مدرب الفريق اللاعبين إلى مجموعتين ركز من خلالها على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية.