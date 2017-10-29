اجتماع الـ 40 دقيقة يناقش أخطاء الديربي

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

بدأ الأرجـنـتـيـني جوستافـــو كونتيروس، مدرب فريق النصـر الأول لكرة القدم، الحصة التدريبية مساء أمس السبت بمحاضــرة فنية استمرت 40 دقيقة شرح فيها الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الديربي أمام الهلال 1ـ2، وطالبهم بتصحيحها من خلال التدريبات.

وفرض المدرب الأرجنـتـيـني على لاعبيه تدريبات الجري على الملعب بسرعات متدرجة وإجراء حركات الإحماء والتسخين وتدريبات لياقيه منوعة باستخــــدام كرات التوازن والأحمال، وبعد ذلك ركز على الجوانب التكنيكية من خلال تطبيق اللاعبين لعدد من الجمل الفنيه بالكرة، فيما خضع وليد عبد اللـه وحسين شيعان وعبد الله العنزي ووليد العنزي حراس المرمى إلى تدريبات مكثفة تحت إشراف مدرب الحراس.

حضر التدريب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، والعميد فهد المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف، ومنصور الثواب عضو هيئة أعضاء الشرف، وفهد العجلان نائب رئيس النادي، وصالح المطلق رئيس اللجنة الفنية.