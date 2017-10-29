لمسة واحدة في الرائد

بريدة ـ نايف البدراني | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

واصل فريـــق الرائد الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تدريباته الاعتياديـة علـى ملعب نــــــادي النهضة استعداداً لمواجهـة مضيفه الاتفاق بعـد غد الثلاثاء، في الجولة التــــاسعــة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبــــدأت الحصــــة التدريبية بعمليات الإحماء والجـري حـــول الملعب بإشراف مدرب اللياقة، بعدها عمد الرومــــاني ماريوس سيبيريا إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية تنوعت بين بناء الهجمة والتمرير السريع من لمسة واحدة والضغــــط علـى حامل الكرة، قبل أن يختتمها بمناورة كروية على منتصف الملعب.