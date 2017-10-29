إقبال ضعيف على التذاكر.. وتيسير جاهز

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

تحوم الشكوك حول مشاركة سعيد المولد الظهير الأيمن لفريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام الفيحاء بعد غد الثلاثاء، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفيصلي الماضية.

وغاب المولد عن تدريبات الفـريق مساء أمس السبت، وخضع إلى جلسات علاجية في عيادة النادي إلى جانب السوري عمر السومة الذي يعاني من شد عضلي، والثنائي المصاب محمد عبد الشافي وعقيل بلغيث.



عودة القائد

وكان الفريق قد أجرى تدريباته على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمشاركـة تيسير الجاسم الذي أصبح أمر عودته إلى المباريات في يد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق بعد تعافيه من الإصابة. وتنوعت الحصة التدريبية ما بين اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتمها المدرب الأوكراني بمناورات صغيرة.



إقبال ضعيف

من جهة أخرى، شهدت مبيعات تذاكر مباراة الأهلي والفيحاء إقبالاً ضعيفاً من قبل الجماهير، إذ لم يتجاوز عدد التذاكر التي تم بيعها حتى مساء أمس 700 تذكرة على الرغم من تخفيض إدارة الأهلي أسعارها إلى 25 ريالاً.