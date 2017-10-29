كارينيو يعالج الأخطاء.. ويرفض الراحة

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

رفض دانيال كارينيو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم منح اللاعبين راحة أمس السبت بعد التعادل مع الفتح 1ـ1 أمس الأول في الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي.

وبدأ كارينيو التدريبات أمس والتي أجريت على الملعب الرديف في مقر النادي باجتماع مع اللاعبين، طالبهم خلاله بضرورة مضاعفة الجهد والتركيز ومعالجة الأخطاء الفنية، قبل أن يقسمهم إلى مجموعتين، الأولى ضمت المشاركين أمام الفتح، إذ أخضعهم إلى تمارين استرجاعية واستشفائية بإشراف جونزاليس مدرب اللياقة، فيما طبق بقية اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية في منتصف الملعب.