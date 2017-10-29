الشتوية تنقل القادسية إلى الدمام

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

تسببت الزراعة الشتوية لأرضية ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، في نقل مباراة القادسية والتعاون المقررة الأربعاء المقبل ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي إلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ومن المتوقع أن يكون ملعب الراكة جاهزاً بعد التوقف لاحتضان مباراة القادسية والباطن في الجولة العاشرة من الدوري.

ميدانياً، واصل الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب النادي الرديف في الراكة بسبب انشغال ملعب النادي بمباراة ضمن دوري الدرجة الثانية.

وركز التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق خلال التمارين على تصحيح الأخطاء، وشرح نقاط القوة والضعف في فريق التعاون، مع التركيز على الكرات الثابتة التي أوعز للبرازيلي إلتون جوزيه بتنفيذها.

من جهة أخرى، واصل البرازيلي بيسمارك تدريباته في غرفة العلاج بسبب عدم شفائه من إصابته في العضلة الخلفية والتي غيبته عن مباراتي الفيحاء والاتحاد.