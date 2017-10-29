الاتحاد لا ينتصر.. والهلال يسيطر

تقرير : متعب العبدالهادي | Sunday, 29 October 2017 - 00:49 am

ختتمت منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وفيها واصل الأهلي صدارته بعد انتصاره الصعب على الفيصلي، فيما تمكن الهلال من الفوز على النصر في ديربي العاصمة وملاحقة الأهلي، علماً أن للهلاليين مواجهة مؤجلة أمام الرائد.



سيطرة زرقاء

سيطر الهلال بشكل كامل على مجريات ديربي العاصمة، بعد أن تقدم النصر في الدقيقة الأولى، إلا أن الهلال فرض سيطرته على باقي مجريات المباراة؛ الأمر الذي مكنه من تسجيل هدفين والانتصار في المباراة، وحافظ على المركز الثاني خلف المتصدر بفارق الأهداف. وكما استفاد الفيصلي من خسارة الباطن، فإن النصر كذلك الذي صعد للمرتبة الثالثة، بعد أن كان رابعًا في الجولة الماضية.



صدارة أهلاوية

تمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على الفيصلي هناك في المجمعة، وصل من خلالها إلى النقطة التاسعة عشرة في صدارة الترتيب، وبـفـارق الأهـداف عـن مطارده الهلال. فيما استفاد الفيصلي من الخسارة الكبيرة لفريق الباطن؛ ليصعد مركزًا للأمام ويصل للمرتبة الرابعة، بعد أن كان خامسًا في الجولة الماضية.



خسارة كبيرة

تعرض فريق الباطن لخسـارة كـبيـرة وغـير متوقعة على ملعبه أمام الرائد، بخمسة أهداف لهدف، وبالنظر إلـى المستويات المتباينة بين الفريقين، فإن النتيجة تعد مفاجأة الجولة؛ كون الباطن ظل في الجولات الماضية في المراكز المتقدمة، بينما لم يفارق الرائد المركز الأخير، وبخسارة الباطن فإنه تراجع خامسًا، بعد أن كان في المركز الثالث، وتقدم الرائد خطوة وحيدة للأمام؛ ليحتل المركز الثالث عشر.



السومة يواصل

رغم غياب عمر السومة مهاجم الأهلي عن التسجيل في الجولة، إلا أنه حافظ على صدارة هدافي الدوري بواقع 9 أهداف، وأتى بعده هزاع الهزاع مهاجم الاتفاق، الذي تغيب هو الآخر عن التسجيل، ويتوقف رقمه التهديفي عند 6 أهداف.



الأحمر يغيب

سجلت الجولة الثامنة وجود 18 بطاقة صفراء، وغابت البطاقة الحمراء عن هذه الجولة التي وجد بها اثنان من الحكام الأجانب، حيث أدار دامير سكومينا مواجهة النصر والهلال، فيما أدار سفين أودفار موين مواجهة الاتحاد والقادسية.



نتائج جيدة

حافظ الفتح على مركزه السادس للجولة الثالثة على التوالي، عندما تعادل خارج ملعبه أمام الشباب، واستمر النموذجي بنتائجه الجيدة، حيث أكمل مباراته السادسة على التوالي دون التعرض للخسارة، وفي الطرف الآخر فإن الشباب واصل نتائجه المخيبة وابتعاده عن الفوز لأربع مباريات متتالية، ورغم التعادل، إلا أنه حافظ على المركز العاشر في سلم الترتيب.



فوز كبير

تمكن فريق التعاون من تحقيق انتصار مميز على أحد، بثلاثة أهداف لهدف، رفعت رصيد الفريق إلى 11 نقطة، محافظًا على المركز السابع، فيما تراجع فريق أحد للمركز الأخير للمرة الأولى هذا الموسم.



دون انتصار

تعادل الاتحاد والقادسية في مباراة سلبية، وابتعد من خلالها الاتحاد عن تحقيق أي فوز في جدة هذا الموسم، وبالتعادل فإن الفريقين حافظا على مركزيهما؛ فالاتحاد استمر ثامنًا، فيما استمر القادسية في المركز التاسع.



28 ألفا

شهدت الجولة الثامنة في جميع مواجهاتها حضور 28010 متفرجين، بمعدل 4001 مــتفرج للـمباراة الـواحدة، حيـث احـتلت مواجـهـة الديربـي الأكثر جماهيرية بواقع 17879، أتت بعدها مواجهة الاتحاد والقادسية بواقع 3758 متفرجًا.



21 هدفا

سُجِّل في الجولة الثامنة 21 هدفًا، وتمكن بانجورا والسواط لاعبـــا الرائد والتعـاون مـن تسـجيل هدفين؛ ليكونا أكثر من سجل في الجولة، فيما تمكن جهاد الحسين لاعب التعاون أيضًا من صناعة هدفين، والأمر نفسه مع هزاع الهزاع مهاجم الاتفاق.



4 جزائيات

احتسب حكام الجولة الثامنة أربع ضربات جزاء، وشهدت مواجهة الديربي وجود ضربتين بواقع واحدة لكل فريق، فيما تحصل الأهلي على ضربة جزاء أمام الفيصلي، تحصل الرائد على ضربة جزاء أيضًا أمام الباطن.



الموقوفون 4

تحصل 4 لاعبين على بطاقات صفراء تؤدي إلى غيابهم عن الجولة المقبلة، حيــــث يتـغيب ماجــد الخــيبري لاعب الاتفاق عن مواجهة الرائد، فيما سيتغـــيب محمد سالم لاعب الشباب عن مواجهة الهلال، وكذلــك سيتغيب سلطــان مسرحي لاعب الباطن وفهد الجمــــيعـة لاعـب النصر عن مواجهة الباطن والنصر في الجولة المقبلة.



الاتفاق يتقدم

تمكن الاتفاق من كســر سوء النتائج فــــي الـجـولات الخمـس المـاضية، والتـي لم يحقق فيها أي فوز، حيث انتصر على الفيحاء وتقدم مركزين إلى المرتبــة الـحادية عشـرة، بــعد أن كان في المركز قبل الأخير، فيما تراجع الفيحــاء مــركزًا للخـلــف ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب.