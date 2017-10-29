المخدرات تطيح بأسطورة أمريكا

ترجمة : حسن أبوزينب | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

حكمـــت محكمـــة فلــــوريدا على تايجر وودزر أسطورة الجولف الأمريكية بالسجــن 12 شهراً، إضافة إلى عقوبات أخرى متفــــاوتة، بعد إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الخمــر في ولاية فلوريدا.

وكان النجـــم الكبير قد اعتقل من قبل شرطة المرور بعد أن عثـــرت عليه فاقداً الوعي داخل سيارته المرسيـدس في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي وفي حوزته مجمــــوعة من العقاقير المحظورة، منها عقار مزيل للألم، وآخر مضاد للقلق، وعقــاقير منومة ومادة من مخدرات الماريجوانا.

وطلبــت المحكمة من وودز دفــع 250 دولاراً، فضلاً عن تقديم خدمات للمجتمع لمدة 25 ساعة إضافة إلى إلزامه بدفع كل إجراءات التقاضي. كما أمرته المحكمة بالخضوع لفحوصات عن العقاقير المخدرة بصورة يومية.

يذكر أن وودزر ظــل مبتعداً عن الملاعب منذ بطولة دبي الصحــراوية التي جرت هناك في شهر فبراير المـــاضي وكان قد نقل على لسانه أنه يتعاطى بعد العقاقير للعلاج من آلام في منطقة الظهر التي أجــرى فيها عدة عمليات جراحية.