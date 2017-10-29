طائرة نجوم الملايين تنجو من الموت

ترجمة: حسن أبوزينب | Sunday, 29 October 2017 - 00:00 am

نجا لاعبو فريق أوكلاهوما سيتي لسلة المحترفين الأمريكي من موت محقق، حينما اصطدمت مقدمة الطائرة التي يستقلونها وهي من طراز بوينج 757 ومملوكة لشركة ديلتا بطائر ضخم وهي تطير على ارتفاع 30 ألف قدم. وكانت بعثة الفريق في طريق عودتها من مدينة مينيابوليس بعد هزيمتهم أمام فريقها مينسوتا تيمبروولفز. وقد هبطت الطائرة التي تعرضت لهزة كبيرة بعد الاصطدام الذي هشم مقدمتها بسلام. واتصلت الشركة المشغلة للطائرة بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء لمعرفة السبب الذي أدى للحادث حيث أجريت الدراسة واتضح لاحقاً أن طائراً ضخماً اصطدم بمقدمتها وتسبب في تهشمها.