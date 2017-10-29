ديجاو: جماهير الهلال تستحق كأس آسيا

الرياض - حمد الصويلحي | Sunday, 29 October 2017 - 19:00 pm

أكد البرازيلي ديجاو، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم "سابقا"، أن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2014 كان من المواقف العالقة في ذهنه، ولا يمكن أن ينسى ما حدث خلالها من مهازل تحكيمية حرمت الهلال من التتويج بلقب مستحق، بسبب لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال: "شعرت بإحباط كبير جدًّا، بعد أن سلبنا التحكيم الآسيوي الفوز في مشاهد لا تصدق، كنت أرغب بقوة في تحقيق ذلك اللقب مع الهلال، وفعلنا كل شيء.. لكن لم تتحقق العدالة في ذلك اليوم".



وتمنى ديجاو أن يتوج الفريق باللقب القاري في النسخة الحالية، مؤكدًا أن الهلال يستحق تحقيق هذه البطولة، وإسعاد جماهيره التي لا ينساها.