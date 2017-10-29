الشباب يستعد للهلال تحت أنظار آل الشيخ

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 October 2017 - 20:36 pm

فتح الأوروجوياني كارينيو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم ملف مباراة الهلال المقبلة في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بحضور طلال آل الشيخ رئيس النادي العاصمي الذي دعى الأسبوع الماضي الشبابيين إلى عقد جمعية عمومية عاجلة لاختيار الرئيس الجديد لأبيض العاصمة.



على الصعيد الميداني، بدأت التدريبات الشبابية بقيادة الأوروجوياني كارينيو المدير الفني للفريق، بتمارين إحماء ولياقة مكثفة، بقيادة غونزاليس مدرب اللياقة، أعقبها كارينيو ببعض التدريبات الفنية المنوعة في منتصف الملعب، ثم ألحقها بمناورة على كامل الملعب، ركز من خلالها على التمرير السريع من لمسة واحدة وتغيير اتجاه اللعب وفتح الملعب عن طريق الأطراف والضغط على حامل الكرة، فيما اختتم الأوروجوياني التمرين بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.