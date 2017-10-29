لاعبو الهلال يعودون للتدريبات بعد إجازة دياز

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 October 2017 - 20:38 pm

عاود الفريق الأول بنادي الهلال تدريباته مساء اليوم الأحد، بعد أن عاد لاعبو الفريق من الإجازة التي منحها لهم رامون دياز المدير الفني للفريق يوم أمس، استعداداً لمواجهة فريق الشباب يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



وركز رامون دياز مدرب الفريق في مران اليوم على الجوانب الفنية، حيث طبق في بداية التمرين تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، إعقبها الأرجنتيني بتدريبات التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، قبل أن يطبق تدريبات بدنية وفنية، فيما اختتم التمرين بمناورة على ثلث مساحة الملعب.



هذا وشهد مران الهلال مساء اليوم متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس النادي.