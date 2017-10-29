هيئة الرياضة تهيئ ثلاثة ملاعب لدخول العائلات

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 October 2017 - 23:30 pm

أصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الأحد، عدداً من القرارات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بقاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، بحضور رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين.



وقرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بناء على مارفعته اللجان المشكلة من قبل الهيئة، ما يلي:



"إحالة مكتب النعيم ومكتب التنمية ومكتب العربي للاستشارات الهندسية للتحقيق وذلك لوجود قصور في تنفيذ أعمالهم، والبدء في اتخاذ الإجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم، وإنشاء مكتب في الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى إدارة المشاريع ويرتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة، والتحقيق في عملية توريد البوابات الإلكترونية لمشروع ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وإنهاء مشروع ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً بسعة 25 ألف متفرج".



كما قرر رئيس هيئة الرياضة: "الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر، والعمل على إنجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وسحب جميع المشاريع التابعة (لشركة الرياض للتشغيل والصيانة) والبالغ عددها 9 مشاريع، والتحقيق في تعثر مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير إنارة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في القصيم، وإنشاء منصة لبيع التذاكر إلكترونياً وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه، وتركيب بوابات الكترونية في: ملعب الملك فهد في، مدينة الملك عبدالله في بريدة، ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، وتطوير البوابات الالكترونية لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وفتح المقصورة الرئيسية للجماهير كفئة جديدة للتذاكر، وإنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي مطاعم ومقاهي وشاشات عرض في ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام، والبدء في تركيب أجهزة لتهوية ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، بواقع 160 جهازاً خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر، وإعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكافة الدرجات، وحصر المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم التي بلغت (18.211.720) ريالاً، وجارِ استكمال صرفها، وإعداد اللائحة التنظيمية والمعايير اللازمة لابتعاث المدربين الوطنيين، وسيكون بدء الابتعاث في يناير 2018، والبدء في تهيئة ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك".



كما قرر رئيس هيئة الرياضة: "إطلاق مبادرة "ادعم ناديك" من خلال فتح حساب بنكي موحد تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة وحسابات فرعية خاصة للأندية، والبدء في إصدار البطاقات الخاصة بأبناء الشهداء والتي تمكنهم من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية، واطلاق اتحاد الإعلام الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي له، وتعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام رئيساً للاتحاد، على أن يشكل مجلس الإدارة وفقاً للائحة المعتمدة خلال 60 يوماً، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز "كليفلاند كلينيك" الذي يعد من أفضل 3 مراكز طبية بالعالم لتشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد، وحل مجلس إدارة نادي الوحدة وتكليف الأستاذ محمد أحمد طيب حتى نهاية الموسم".