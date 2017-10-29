فيصل بن تركي: أعتز بشهادة تركي آل الشيخ

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 October 2017 - 23:57 pm

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، أن قرار حضور العائلات للملاعب الرياضية وحضور المباريات من أفضل القرارات، كونهم نصف المجتمع ولهم حق كغيرهم، مشيراً أن السماح لهم بالحضور مفيد جداً للأندية لزيادة الحضور الجماهيري، وجانب ترفيهي مهم.



وقال الأمير فيصل: "تركي آل الشيخ ريئس الهيئة العامة يقوم بعمل جبار، ولا أتوقع أن تتأخر قراراته، فغالبها تترجم على أرض الواقع بسرعة".



وعن جمهور النصر قال: "أحب جمهور النصر كثيراً، وسوف أحاول إسعادهم، أعتز بشهادة تركي آل الشيخ كثيراً، فالهيئة هي المراقب على الأندية، وتتابع عملي وتعلم ما أقوم به من عمل".