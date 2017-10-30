خماسية تكشف جاهزية الأخضر للآسيوية

الدمام ـ أحمد الداود | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

دك المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، شباك الفريق الأولمبي لكرة القدم في نادي الاتفاق بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التجريبية التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد في الدمام، في إطار استعدادات الأخضر للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب ٢٠١٨.

وتناوب على تسجيل الأهداف للأخضر كل من فراس البريكان "ثلاثة أهداف"، وعبد الله الحمدان وعبد المحسن القحطاني، فيما سجل للاتفاق نواف باعامر.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، والتي تستضيفها الدمام خلال الفترة 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، منتخبات: اليمن، تركمانستان، والهند.