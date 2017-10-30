الفيحاء يعسكر في القاهرة

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، عن رغبة نادي الفيحاء في إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف المقبلة في القاهرة هذه المرة؛ كسرًا لقاعدة وجوده في النمسا في السابق.

وسيبدأ المعسكر السبت المقبل، ويستمر 10 أيام، يتخللها لعب الفريق لمواجهة تجريبية واحدة لضيق الوقت، وانشغال الفرق المصرية بمباريات الدوري.

من جهة أخرى، يغادر الفريق الأول لكرة القدم اليوم الاثنين إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الأهلي متصدر دوري المحترفين في الجولة التاسعة من الدوري؛ أملاً في تدارك أوضاعه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الاتفاق.