لا يهمني الآخرون.. وجاهز لإكمال المشوار

الدمام ـ حسام النصر | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

أعلن الصربي ميودراج يسيتش مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لاستضافة الرائد غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي.

متمنيًا أن يحقق الاتفاق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير.. وقال: "عملت على إصلاح الأخطاء الدفاعية؛ لأنني سأواجه فريقًا منتشيًا ولديه هجوم مميز".

مشددًا في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد في مقر النادي في الدمام، على أن الفريق أكمل كافة التجهيزات لمواصلة طريق الانتصارات، بعد التعثر الذي استمر طويلاً.

موضحًا: "لا أهاب أي فريق أواجهه، والأهم أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم؛ لأنه منذ قدومي للاتفاق كنت أبحث عن طريقة مناسبة لقدرات اللاعبين، دون النظر إلى كيفية لعب الفرق الأخرى".