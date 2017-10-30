صالات 7 نجوم.. خيار "الدرجة الأولى"

الرياض ـ الرياضية | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

لم تعد الفنادق فقط هي من يحمل النجوم في تصنيفها بل إن صالات السينما أخذت النهج ذاته، البعض من الصالات بات يطلق عليها صالات 7 نجوم لما توفره من خيارات واسعة، وحجم المقاعد والصوت وطريقة العرض وأمور أخرى تميزها عن الصالات العادية.

وتمتاز بعض صالات السينما في مدينة دبي بوجود تلك الصالات وتسمى «سينما بوتيك»، التي توفر مستويات جودة عالية، وشبهها البعض بأن مرتاديها يتخيل لهم بأنهم مسافرون على الدرجة الأولى في الطائرات.

وبلغة الأرقام تصل أسعار التذاكر إلى ما يقارب من 50 دولارا.