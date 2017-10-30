راقصة الباليه ابنة العالم.. سحرت هوليوود

الرياض ـ الرياضية | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

تعد أحد أشهر الفنانات في هوليوود، وزاحمت نظيراتها الأمريكيات حتى باتت الأفضل في بعض الأوقات لحصولها على جوائز عدة، نيكول كيدمان صاحبة الأصول الأسكتلندية، ولدت في هونولولو والدها كان عالم كيمياء حيوية وعالم نفس وكاتب، وعادت العائلة إلى أستراليا عندما كان عمر كيدمان أربع سنوات، عندما أخذ أبوها منصب محاضر في جامعة التقنية، في سدني.

بدأت كيدمان بأخذ دروس الباليه حينما كانت في سن الرابعة. هذا قادها إلى الدراسة في مسرح سدني الأسترالي للشباب، ثمّ في مسرح شارع فيليب، حيث تخصّصت في إنتاج الصوت وتاريخ المسرح.

ظهورها الأول في الأفلام جاء في 1984 عندما كان عمرها 17 سنة، ظهرت في أغنية بات ويلسون المصوّرة وهي "Bop Girl". في نهاية السنة ضمنت دور مساند في المسلسل التلفزيوني "جدول خمسة الأميال" وأربعة أدوار فلمية.

في عام 1989 قدمت فيلم الإثارة "الهدوء التامّ" ممثلةً شخصية "راي"، زوجة الضابط البحري جون انجرام (سام نيل). وفي عام 1990 ظهرت نظيرة لتوم كروز في "أيام الرعد"، فلم سباق سيارات سريعة. بعد هذا، كيدمان مثلت دور البطولة مع توم كروز في فيلم المخرج رون هاوارد "بما لا يقاس" (1992). في 1995 كيدمان كانت في فريق ممثلي "باتمان إلى الأبد" ولاحقا تلك السنة كانت بطلة فيلم "للموت من أجل"، كوميديا كسبت مديحا من قبل النقّاد. ربحت جائزة الكرة الذهبية (جولدين جلوب)، ومنحت خمسة جوائز أخرى لأفضل ممثلة. كيدمان وكروز مثلا فيلماً كزوج وزوجة في فيلم "العيون العريضة أغلقت" في 1999، وهو آخر فلم لستانلي كوبريك.

وربحت جائزة الأوسكار عام 2003 عن فيلم The Hours.