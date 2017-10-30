تنظيمات جديدة لأسعار التذاكر

احمد الخلف | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

أعلنت الهيئة العامة للرياضة مساء أمس، عن تنظيم أسعار تذاكر دخول المباريات في الملاعب السعودية، وفئات جديدة يشملها تخفيض قيمة التذكرة.

وتضمنت هذه التنظيمات، دخولاً مجانياً لعدد من الفئات، أبرزهم أبناء الشهداء وذوي الإعاقة ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً لجميع الجنسيات، كما شمل التخفيض بنسبة 75 في المئة، للحاصلين على أوسمة الدولة بكافة أنواعها، وخصم 50 في المئة للأطفال حتى طول 130 سم والأطباء ومنسوبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وأمن الدولة، وخصم بقيمة 25 في المئة للرياضيين القدامى ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة.

كما شمل التنظيم، تقسيم الملاعب إلى 4 فئات "أ ـ ب ـ ج ـ د"، ووضع حد أدنى للتذاكر يبدأ من 5 و10 ريالات للدرجة الموحدة، و50 ريالاً كحد أقصى لا يزيد عنه في جميع الملاعب، وشملت التنظيمات أيضاً وضع حدود دنيا وعليا للدرجات الفضية في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة"، ودرجات الذهبية في باقي الملاعب، والمقصورة في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض و"الجوهرة" في جدة، على أن تقوم الشركة المشرفة على التذاكر والتسويق الموحد بتحديد ضوابط ومعايير تفصيلية للفئات المستهدفة والآلية المناسبة للتحقق من أهليتهم.