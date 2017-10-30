السماح للعائلات بدخول الملاعب السعودية

احمد الخلف | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، السماح بدخول العائلات الملاعب السعودية وفقًا للضوابط، بداية من مطلع عام 2018، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع، حيث سيتم تأهيل ثلاثة ملاعب "ملعب الملك فهد في الرياض، مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام"، لتكون جاهزة لدخول العائلات.

ورفع تركي آل الشيخ خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، وفي حضور رؤساء أندية دوري المحترفين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ على ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم ورعاية وتحفيز، لتحقيق أفضل النتائج والمستويات في المحافل القارية والدولية، مثنيًا على التعاون الكبير الذي يشهده الجميع من رؤساء الأندية ومن كافة الرياضيين نحو رياضة متميزة للوطن الغالي، واستعرض في كلمته ما تم من اتفاقيات متنوعة شملت ألعابًا عديدة ستحقق نقلة نوعية في صناعة الرياضة السعودية، مؤكدًا على الاهتمام بكافة الألعاب، وبكل ما يمكن أن يسهم في رفع وتطوير الرياضة وممارسيها.

عقب ذلك.. تم الإعلان عن 27 قرارًا عقب اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بناءً على ما تم رفعه من قبل اللجان المشكلة، والتي أعلن عنها في مؤتمر الشهر الماضي في جدة.

بعد ذلك أعلن رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات العامة، عن فتح المجال أمام الزملاء الإعلاميين بطرح أسئلتهم على تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكذلك على عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.



عبد العزيز الغيامة "رئيس القسم الرياضي في الشرق الأوسط"

ـ ما هي آخر مستجدات قضية محمد العويس والنادي الأهلي ونادي الشباب، وآخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات في هذا الجانب؟

"قضية محمد العويس حارس الأهلي مهمة، وهيئة الرقابة والتحقيق تتابع هذا الموضوع، ونحن نتابع معهم كل ما يستجد في هذا الملف، وقد وصلني عتب من ناديي الشباب والأهلي، حيث يقارنون هذه القضية بقضية عوض خميس لاعب النصر، وأقول لهم إن قضية عوض مختلفة تمامًا، كانت هناك مبادرة من ناديي الهلال والنصر لإغلاق موضوع عوض خميس، ولا يكون هناك ضرر على أيّ منهما، وكانت لدى الهلال رغبة في استرداد المبالغ التي دفعها، وإغلاق هذا الملف نهائيًّا، وتم حل القضية بالاتفاق بين الناديين، ونحن باركنا هذه الخطوة، فنحن هنا لا نبحث عن المشاكل، طالما أن الناديين لديهما رغبة مشتركة في إغلاق القضية فنحن لا نبحث عن تصعيدها.



رسالة واضحة

وتابع الشيخ في الجواب: "أوجه رسالة واضحة لجمهور فريقي الشباب والأهلي، لن تجدي التغريدات ولا أي هاشتاج نفعًا، إذا رغبتم في حل القضية دون أي ضرر، فالكرة في ملعب إدارة الناديين، أنا أدعو رئيسي الناديين الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي، وطلال آل الشيخ رئيس الشباب للحاق بالقضية قبل صدور حكم فيها، كما أدعو كبيري الأهلي والشباب، الأميرين خالد بن عبد الله وخالد بن سلطان، إلى حل هذا الملف قبل أن يصدر فيه حكم، فنحن لا نبحث عن ضرر الأندية، نحن بهذا الطريق نتجه إلى نهاية قد تؤدي إلى ضرر أحد الناديين، يجب أن تتقبل الجماهير الموضوع، فإما أن يحل الموضوع من قبل الناديين، أو ننتظر الحكم القضائي بشقيه الجنائي والرياضي".



وليد الفراج "برنامج آكشن يا دوري ورئيس تحرير صحيفة عين اليوم"

ـ بعد القرارات الأخيرة بخصوص نادي الاتحاد، بتحويل ملف الفساد والهدر المالي إلى التحقيق، وإقالة أنمار الحائلي، وتعيين حمد الصنيع، الجماهير تتساءل: ما الذي تم في هذا الملف؟ وإلى أين وصلت التحقيقات؟

موضوع نادي الاتحاد له أكثر من 10 أعوام، ولن يحل بين يوم وليلة، فلقد قمنا بتحويله إلى هيئة الرقابة، وهي الجهة المعنية بحل هذه القضية الآن، وهي مجتهدة جدًّا لكشف ملابساتها، وما أعرفه أن قضية أنمار الحائلي الرئيس السابق، على وشك أن تظهر نتائجها قريبًا، أما بالنسبة لقضية الفساد والهدر المالي، فهذا الملف سيأخذ وقتًا لكشف التحقيقات، اتخذنا كل الإجراءات التي نستطيع القيام بها، قمنا بتكليف حمد الصنيع رئيسًا للنادي، ومن لديه القدرة المالية والكفاءة في رئاسة النادي، ليأتني في مكتبي بدءًا من غد، وأنا على استعداد إلى عقد جمعية عمومية وتنصيبه رئيسًا، حمد الصنيع يتولى رئاسة الاتحاد مرغمًا، وأنا من يضغط عليه في هذا الأمر، فلا يوجد شخص لديه الاستطاعة لتسيير النادي الذي عليه قضية فساد، وهدر مالي وديون فوق 300 مليون ريال، وكل يومين تأتينا قضية من الفيفا، وأقول لجماهير نادي الاتحاد، لن نستطيع حل مشاكل ناديكم بضغطة زر، فالإدارات السابقة والجماهير كانت جزءًا من هذه المشكلة وساهمت فيها"،



وتابع آل الشيخ في الجواب:

أنمار الحائلي.. وجدنا عليه قضية تزوير، ولن نقف متفرجين ونحن نرى هذا الأمر، وأقول للجماهير الاتحادية، بعد أسابيع قليلة فقط، سنكشف من هم الأشخاص الذين كانوا خلف مشاكل ناديكم وسيحاسبون، ولكن دوامة ناديكم ومشاكلها المالية، يجب أن يقف رجال الاتحاد صفًّا واحدًا لحلها، ونحن سنساعدهم فيها، قدمنا للنادي 10 ملايين لتسيير الأمور، وما زلنا نقدم المزيد، والآن فتحنا للنادي حسابًا بمبادرة "ادعم ناديك"، والآن جاء دوركم، وتابع: "فيما يخص مبادرة ادعم ناديك، والحسابات التي ستكون مخصصة لدعم الجماهير أنديتها، فإنه سيكون لها ضوابط خاصة سنعلن عنها لاحقًا، ومنها أن رئيس النادي يحق له طلب كشف حساب مرة واحدة شهريًّا، وإجراء عملية سحب مرة واحدة شهريًّا، ويكون له مطلق الصلاحية بالتصرف في هذه الأموال وفق مصالح النادي".

عبد الله فلاتة "رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدينة"

ـ تحدثتم في أوقات سابقة عن نادي النصر، فما هو رأيكم في أوضاع النادي ورئاسة الأمير فيصل بن تركي؟

ـ وضع نادي النصر من أحسن الأندية، لا أعلم لماذا يطالبون الأمير فيصل بن تركي بأكثر من هذا؟! فالرجل في آخر اجتماع قدم 15 مليونًا، وفي كل عام يقدم من 40 إلى 50 مليونًا دعمًا ماليًّا لناديه، وأعلنها الأمير فيصل بن تركي أنه لن يترك رئاسة نادي النصر وفق النظام، إلا إذا رغب هو في ذلك، وأنا سأكون خلفه، فالرجل استقال مرتين، ولم يتقدم أحد للترشح للرئاسة، فهو يدفع مبالغ مالية، ومن يريد الرئاسة عليه أن يتقدم، وأعتقد أن الأمير فيصل سيكون أول من يبارك له، فهو منذ عام 2014 حقق الدوري مرتين، وكأس ولي العهد".



أحمد العجلان "محرر في صحيفة الجزيرة"

ـ ما مدى التناغم الحاصل بين الاتحاد والهيئة العامة للرياضة، وما هي آخر مستجدات إعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لكأس العالم؟



عادل عزت يجيب

نحن نعيش فترة ذهبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من القيادة، ومن خلال الدعم الكبير وغير المسبوق، والذي يلمسه الجميع ونجده في اتحاد القدم من معالي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأجده أنا شخصيًّا، أما بالنسبة للمنتخب السعودي، فمرحلة ما قبل التأهل شيء، وما بعد التأهل شيء آخر، والحمد لله أن أكرمنا بالتأهل بعد تضافر الجهود، وكانت الدفعة الكبيرة التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل مباراة اليابان، ونتذكرها جميعًا، وكان لها أثر كبير، وفجر الطاقات بحضوره، وتحقق التأهل المستحق، ولكن هذه مرحلة، وتلك مرحلة أخرى، والآن نحن بدعم من رئيس الهيئة يتم تذليل كل العقبات، وتوفير كل الموارد للمنتخب، وشاهدنا إطلاق أكاديمية أوليفر كان لتطوير الحراس، وبالأمس تكفل رئيس الهيئة بالبرنامج التدريبي المعد لأحمد الفريدي لاعب النصر في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بناءً على رغبة باوزا مدرب الأخضر، وسنبدأ بإذن الله معسكر المنتخب يوم 2 نوفمبر، وسينتهي يوم 13 من الشهر ذاته، وسنخوض خلاله مباراتين رسميتين، أمام البرتغال بكامل نجومه، ومباراة يوم 13 أمام منتخب بلغاريا، إضافة إلى مباراة أخرى غير رسمية أمام منتخب لاتفيا يوم 7 نوفمبر، وبهذا يصبح لدينا 3 مواجهات إعدادية مهمة جدًّا للأخضر، سيقف المدرب من خلالها على مستويات جميع اللاعبين عن كثب، ليصل إلى التشكيلة المناسبة، وهذا اختبار حقيقي لنجوم الأخضر والمدرب، وأنا مطمئن جدًّا في ظل هذا الدعم وتوفير كل الموارد، سنذهب بإذن الله بدعم معالي رئيس الهيئة، وكلنا طموح في أن نحقق إنجازًا يسجل باسم الوطن، أفضل من إي إنجاز تحقق في أي مشاركة عالمية سابقة، نحن نريد أن نصل إلى دور الثمانية، وسنعمل كل ما نستطيع من أجل ذلك.



وقفة الجميع

وتابع: "سنحتاج إلى وقفة الجميع من جماهير وإعلاميين ورؤساء الأندية، سواء الأندية التي يشارك لاعبوها في المنتخب أو الأندية الأخرى، وأخص بالشكر الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال، والأمير فيصل بن تركي رئيس النصر، والأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي، لأن جل لاعبي الأخضر من هذه الأندية، نحن نجد منهم دعمًا كبيرًا جدًّا، ونسأل الله التوفيق للأخضر، والتوفيق للهلال في النهائي الآسيوي، والجدير بالذكر أننا اتفقنا مع الأمير نواف رئيس الهلال، على أن يعود اللاعبون الدوليون يوم 10 نوفمبر بعد مباراة البرتغال للحاق والتحضير للنهائي الآسيوي".



مداخلة تركي آل الشيخ

"هناك دعوة اختيارية لرؤساء الأندية لحضور النهائي مساندة للهلال، وقال للأمير فيصل بن تركي رئيس النصر ممازحًا: "أخشى أن تحضر، ويسجل الفريق الياباني هدفًا، وتقع في مأزق فيما بعد".

علي الحازمي "رئيس تحرير صحيفة سبق"

ـ هل سنسمع أخبارًا جديدة بخصوص ملف تخصيص الأندية؟

ملف تخصيص الأندية للأسف سيتم تأجيله، فأنا عندما حضرت إلى هيئة الرياضة، وجدت الشخص المسؤول عن هذا الملف "فني مختبرات كيمياء"، وأنا لا أعلم حقيقة، هل كان المطلوب منه أن يقوم بعمل الخلطة الكيميائية لملف التخصيص؟! أم ماذا؟! عمومًا هو رحل الآن، ونحن الآن نعمل على هذا الملف، ويتولى هذا الملف المستشار سلطان العماش، ومن خلال أكبر الخبراء الذين سيتعاونون مع لجان التخصيص في هذا الملف، ولكن الموضوع سيأخذ قليلًا من الوقت.



بتال القوس "قناة العربية ورئيس تحرير صحيفة الرياضية"

ـ أريد أن أخرج قليلًا عن موضوع المؤتمر، قبل يومين خرجت معالي الرئيس وشننت هجوماً على الاتحاد الآسيوي، والكثير من الجماهير تعاطت مع هذا الهجوم على أن هناك شيئًا حدث، من هم أقزام آسيا؟! وما الذي حدث ليكون هذا الهجوم الشرس؟!

بداية، الهجوم لم يكن شرسًا، نحن ما زلنا في أول الطريق، أنا لن أتطرق إلى ضعيف آسيا، فهو أصغر من أن أتحدث عنه، سأتحدث عن شيئين مهمين، الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ أمير الكويت، وشعب الكويت غلاهم في دمنا، والملك حمد آل خليفة ملك البحرين وشعب البحرين غلاهم في دمنا، لا يزايد أحد على هذا الموضوع، نحن نتحدث هنا عن شأن رياضي، ضعيف آسيا المقاد، و "أسكوبار" الهارب، لا تخرجوا الموضوع عن سياق الرياضة، سيأتي يوم ونكشف كل الحقائق، ولا أتمنى أن نصل لهذا المستوى، أنا أريد أن أعلمهم بوضوح، خاصة "أسكوبار"، فنحن ما زلنا في بداية المشوار، وأوجه له رسالة، "أنت ليس فيك خير لبلدك.. ولا لرياضة بلدك، أنت منبوذ في بلدك، وبلدك أنت ولدهم، هم يتحملونك أحيانًا، ويشدون عليك أحيانًا، لكن المملكة العربية السعودية خط أحمر، لن نتحمل منك ذرة، ولا من الأشخاص الذين تقودهم، ستظلون أقزامًا أمام رياضة السعودية، ومن المنبر هذا أوجه الدعوة للأخ يوسف السركال لزيارة السعودية".



تابع الجواب:

هناك دويلة في المنطقة استغلت الموضوع وصبت الزيت على النار، وأعتقد أن قيادة وشعب الكويت والبحرين أوعى من ذلك، نحن نتحدث عن شأن رياضي، وما زلنا في بداية المشوار".