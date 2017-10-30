توقيع مذكرة تفاهم مع مركز كليفلاند كلينك

احمد الخلف | Monday, 30 October 2017 - 00:00 am

وقع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطب الرياضي مع تومسلاف ميهالوفتش الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك، ووفقاً لمذكرة التفاهم سيقوم الطرفان بالعمل حول إمكانية كليفلاند كلينك في إدارة وتشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي لتحقيق التميز على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.

ويعتبر كليفلاند كلينك، والتي تأسست قبل ما يقارب قرناً من الزمان، من أفضل المراكز الطبية حول العالم لاسيما في مجال الطب الرياضي والبحث العلمي والتعليم، ويعد هذا المستشفى والذي يتخذ من ولاية أوهايو الأمريكية مقراً له والمشمول ضمن أفضل 10 مستشفيات حول العالم، ضمن قائمة "يو اس نيوز وورلد ريبورت" بالارتكاز على قوة أنظمتها الإدارية والتقنية بتقديم خدمات علاجية عالية الجودة للحالات المرضية المستعصية التي تحتاج إلى خبرة متخصصة.