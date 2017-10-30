فينجر: لا تقلقني مشاركة سانشيز أمام السيتي

الرياضية - رويتز | Monday, 30 October 2017 - 17:35 pm

أكد ارسين فينجر مدرب ارسنال إنه على ثقة بأن اليكسيس سانشيز سيبذل كل ما في وسعه في مباراة الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مشيرا إلى أن المهاجم التشيلي لديه عقد اجتماعي مع زملائه لتحقيق الفوز.



وأخفق سانشيز، الذي كان بين أفضل هدافي ارسنال في المواسم الثلاثة السابقة، في الانتقال في أغسطس الماضي إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا ولم يقدم أفضل أداء هذا الموسم وسجل هدفين فقط في تسع مباريات شارك فيها في كل المسابقات.



وسجل سانشيز هدفه الوحيد في الدوري الممتاز في المباراة التي فاز فيها ارسنال 5-2 على ايفرتون في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه أخفق في التألق في الفوز 2-1 على سوانزي سيتي السبت الماضي.



وقال فينجر: "لست قلقا فلا يوجد عندي شك في قدرات الأداء أو رغبة الفوز لدى لاعب كرة قدم، عندما تكون لاعب كرة قدم فإنك ترتبط بعقد اجتماعي مع باقي أفراد الفريق، ولا أشك أبدا في هذا وإذا لم تحترم هذا الالتزام فيصعب القول أنك تلعب كرة قدم".



وأضاف فينجر أن سانشيز، والذي قدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال الموسم، يتحسن مستواه وقد يستعيد أفضل أداء له قريبا.



وقال: "لست قلقا من هذا وإنه يتدرب جيدا وسوف يعود لا يتعين عليه أن يقلق كثيرا بشأن ذلك".



ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب بدون هزيمة وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه بينما يحتل ارسنال المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الثالث ويتساوى في الرصيد مع تشيلسي حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.