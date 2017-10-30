دياز: سأواصل الاعتماد على سياسة التدوير في الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 30 October 2017 - 18:36 pm

شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة، على أهمية مباراة الشباب، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



وذكر الأرجنتيني دياز في المؤتمر الصحفي الخاص في المواجهة :" عملنا في التدريبات الأخيرة على تصويب بعض الأخطاء التي وقعنا فيها ببعض اللقاءات، ويأتي في مقدمتها استغلال الفرص التي تسنح لنا أثناء المباريات".



وأضاف مدرب الأزرق:"الهلال فريق كبير وأي شخص يعمل في الهلال يواجه ضغط كبير، بضرورة تحقيق البطولات، وهذا الأمر ينطبق على الفريق الأول لكرة القدم، المطالب بتحقيق جميع البطولات، ونحن نملك لاعبين باحترافية عالية، وهمهم الدائم حصد البطولات".



وعن سياسة التدوير بين اللاعبين قال الأرجنتيني:" كافة اللاعبين على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الشباب، وأنّ عملية التدوير هي بسبب ضغط المباريات".



وعن جاهزية العابد بين دياز: "نواف بذل مجهود كبيرًا في التدريبات الأخيرة، من خلال سعيه لرفع معدله اللياقي".