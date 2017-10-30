رئيس الباطن: خماسية الرائد لقاح لهزيمة النصر غداً

الرياض - سلطان العتيبي | Monday, 30 October 2017 - 20:15 pm

أكد ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، أنهم سيحولون الخسارة من الرائد بخمسة أهداف في الجولة الماضية من دوري المحترفين السعودي إلى أمر إيجابي في الجولة التاسعة أمام النصر غداً، وقال لـ"الرياضية": "سنعمل على تحويل هذه الخسارة إلى دافع إيجابي يقودنا لتقديم مباراة أمام النصر، مواجهة الرائد خسرنا فيها ٣ نقاط وانتهت وهي مباراة للنسيان". وتابع: "نحن مستعدون على المستوى النفسي والفني لمواجهة النصر لتقديم مستوى أفضل".



وشدد الهويدي على أن مباراة الرائد كانت سيئة بكل تفاصيلها، وأضاف: "تفوق الرائد علينا في المباراة، وكانت النتيجة كبيرة وقاسية علينا، ولكنها ستكون لقاحاً لنا في باقي المباريات وـ إن شاء الله ـ تكون كبوة جواد ونعود لوضعنا الطبيعي".



وتابع متحدثاً عن مباراة النصر غدا الثلاثاء، وذكرى فوز الباطن برباعية على النصر: "الباطن لا يهاب أحداً، فجميع الفرق بات مستواها متقارباً، صحيح النصر فريق كبير وصعب، ولكن الباطن أيضا فريق كبير وصعب، ولا تعني خسارة الرائد بنتيجة كبيرة أن الباطن تراجع إلى الخلف، الباطن سيعود من مواجهة النصر، وسيحقق نتيجة إيجابية، فعلى الرغم من كل ما حصل مازال الباطن ثالث الدوري ومازلنا ممسكين بزمام الأمور وـ إن شاء الله ـ يزيد معدل الفريق النقطي في المواجهة المقبلة".