عبده عطيف يدعم الشباب قبل الهلال

الرياض - الرياضية | Monday, 30 October 2017 - 20:14 pm

شارك الجزائري محمد بن يطو مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين، بعد الإصابة التي غيبته عن الفريق العاصمي أمس الأحد، حيث أبدى الجزائري جاهزيتة التامة لمباراة الهلال الأربعاء المقبل في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



وعلى الصعيد الميداني، ركز الأوروجوياني كارينيو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم في حصة اليوم التدريبية على النواحي التكتيكية استعداداً للقاء الهلال الدوري.



وشهدت تدريبات الفريق الشبابي تواجد عبده عطيف قائد الفريق السابق لدعم زملائه اللاعبين قبل موقعة الأربعاء المقبل.