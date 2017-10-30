اتحاد القدم يعلن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين

الرياض - الرياضية | Monday, 30 October 2017 - 22:38 pm

أعلن اتحاد القدم السعودي اليوم الإثنين، عن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين، والذي سيبدأ العمل به ابتداءا من الجولة المقبلة من منافسات الدوري المحلي.



واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين في اجتماعه الدوري الحادي عشر، عدداً من القرارات خلال اجتماعه الذي عُقد في مدينة الرياض، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمل، وفتح آفاق جديدة للمرحلة المقبلة، حيث صادق المجلس على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للاتحاد السعودي، ولائحة الانتخابات الخاصة به.



ووافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين برئاسة خالد بانصر وعضوية معيض الشهري نائبًا، وعثمان طالبي، ومتعب الأحمد، وجابر الجهني، وكذلك الموافقة على ضم لجنة الأخلاق والقيم مع لجنة الانضباط، لتكون تحت مسمى لجنة الانضباط والأخلاق، وتعديل لائحة الانضباط والاخلاق وفق المسمى الجديد للجنة، إلى جانب الموافقة على استمرار اللجنة السابقة للانضباط برئاسة المستشار القانوني بندر الحميداني في لجنة الانضباط والأخلاق المعتمدة في الاجتماع.



وأقر الاجتماع إلغاء وظيفة ومهام مقيّم الحكام في المباريات التي يقودها طواقم تحكيم أجنبي، وبدء تجربة نظام تقنية حكم الفيديو المساعد بدءًا من الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين للتدريب عليها، حيث سيبدأ العمل بالتقنية في الموسم المقبل، كما تم إقرار توقيع اتفاقيات مع الاتحادات الأهلية الأخرى ضمن برنامج تطوير الحكام.



واطلّع المجلس على شعار الدوري السعودي للمحترفين الجديد، والتميمة الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والمنتخب الوطني الأول، والمنتخبات الوطنية السنية، حيث تم اعتمادهما رسميًا.



وكان الاجتماع قد بدأ بالتأكيد على دعم الاتحاد السعودي وتوفير كافة الامكانات لنادي الهلال في استحقاقه الآسيوي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا.



كما رحب المجلس بانضمام عمر باخشوين لعضوية مجلس الإدارة، مقدمًا في الوقت نفسه الشكر لعضو مجلس الإدارة السابق طلال آل الشيخ على الفترة السابقة التي قضاها عضوًا في الاتحاد قبل تقديم استقالته.