“المحترفين” تختار رئيسها.. الأسبوع المقبل

المجمعة ـ محمد السناني | Tuesday, 31 October 2017 - 00:00 am

كشفت مصادر قريبة لـ"الرياضية" أن رابطة دوري المحترفين ستختار رئيسها الأسبوع المقبل، وذلك من خلال عقد اجتماع لمجلس إدارة الرابطة بحسب النظام الأساسي للرابطة، على أن يتم اختيار الرئيس بترشيح الأندية ومن ثم يجري التصويت عليه بالموافقة من عدمها، وسيكون خلفا للرئيس المستقيل ياسر المسحل الذي تفرغ لعمله نائبا لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جانبه، كشف لـ"الرياضية" فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي عن ملامح المرشح البديل لياسر المسحل، مختارا عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة ليكون رئيسا للرابطة.

وأوضـــح المدلــج أن الحميدي سيكون مرشحهم، لافتاً إلى أنه يقوم بعمل أكثر من رائع خلال الفترة الحالية، مقدما الشكر للمسحل على المجهودات التي بذلها طوال الفترة الماضية.

كما أعرب المدلج عن سعادته بالقرارات التي صدرت من الهيئة العامة للرياضة أمس الأول وبلغ عددها 27 قرارا، مقدماً الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "على الجهود المبذولة، والنقلة الرائعة في الرياضة السعودية، وحرصه الكبير على مصالح الأندية وإزالة كل ما يعيق انطلاقتها".